Winter MT5 — 자동화 거래 시스템

Winter MT5는 고급 분석 알고리즘과 적응형 방법을 사용하여 변화하는 시장 상황에 대응하는 전문가용 어드바이저입니다. 급격한 가격 변동 후의 조정 구간에서 거래하도록 설계되었습니다. 시스템은 완전 자동으로 작동하며 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.

시작하려면 NZDCAD_e 차트에 EA를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다.

주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요. 설정 지침을 보내드립니다!

계좌 요구사항

통화쌍: NZDCAD_e, AUDCAD_e

NZDCAD_e, AUDCAD_e 계좌 유형: ECN

ECN 레버리지: 1:500

1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)

$1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15

M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장

안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex

입력 파라미터

거래 코멘트: 저널 및 계좌 내역에 표시

저널 및 계좌 내역에 표시 M15 거래쌍: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음)

활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic: 고유 포지션 식별자

고유 포지션 식별자 로트 계산 방법: 위험 수준 기반

위험 수준 기반 예치금 사용률 %: 초기 로트 크기 설정

초기 로트 크기 설정 가상 TP: false

false 스나이퍼 모드: true

true 위험 비율: 거래당

거래당 정밀 스나이퍼: 활성화됨

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 감당할 수 있는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.