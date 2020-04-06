Ultra Risk

GUIA OFICIAL: Para compreender detalhadamente cada parâmetro e configuração, pode consultar o manual oficial aqui: Guia do Usuário Ultra Risk

Filosofia do Ultra Risk: Velocidade vs Segurança

Antes de adquirir este software, você deve entender sua natureza: Ultra Risk foi projetado com um único propósito: O crescimento agressivo da conta no menor tempo possível.

No trading, o lucro é proporcional ao risco. Para alcançar resultados extraordinários, este sistema assume matematicamente um nível de risco extremamente alto. Não é uma ferramenta para a preservação de patrimônio conservador; é um motor de aceleração de capital de especulação.

1) Por que Assumir Este Risco?

A maioria dos traders perde tempo tentando evitar o risco. Ultra Risk o gerencia através de uma arquitetura de Grid inteligente:

• Lógica de Compra: Ao contrário de sistemas aleatórios, Ultra Risk espera pacientemente que o preço caia para "comprar barato" (Entry Drop Percent). Nunca persegue o preço; deixa que o mercado venha até ele.
• Adaptabilidade: Se o mercado se move contra, o sistema não quebra; ele se expande. Seu Grid Adaptativo ajusta as distâncias com base na volatilidade real, evitando o colapso prematuro típico dos grids estáticos.
• Saída Inteligente: O sistema desloca o "centro de gravidade" da operação acumulando volume nos extremos. Isso aproxima o ponto de equilíbrio para aumentar a probabilidade de fechamento, buscando um lucro diretamente proporcional ao risco (Drawdown) suportado.

2) Estrutura de Preços

Oferecemos uma barreira de entrada acessível para os visionários que entendem esta filosofia. O preço aumentará progressivamente para proteger a exclusividade da estratégia e limitar o número de usuários.

Garanta sua licença vitalícia agora antes do próximo aumento.

3) Especificações Técnicas

Sugere-se as seguintes condições de operação:

• Símbolo: Otimizado para XAUUSD (Ouro). Adaptável a outros pares.
• Timeframe: H1.
• Alavancagem: Compatível com qualquer uma. Recomenda-se 1:500 ou superior para otimizar a margem.
• VPS: Recomendado para garantir a gestão e fechamento de operações 24 horas por dia.

4) Aviso Final

Ao utilizar o Ultra Risk, você aceita que busca rendimento acima da segurança.

• Realidade Matemática: Existe uma probabilidade estatística de perda total do depósito (Drawdown de 100%) em condições de "Cisne Negro".
• Regra de Ouro: Deposite apenas a quantidade de dinheiro que, se perdida totalmente, não afete sua estabilidade financeira.

Produtos recomendados
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experts
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Experts
“Smart Golden” é um produto projetado especificamente para o mercado de ouro, utilizando uma estratégia de scalping. E não utiliza métodos de gerenciamento como Martingale, grid e hedge. Utilizamos ferramentas de IA (aprendizado de máquina) para extrair características robustas de dados históricos de ouro, que são codificadas diretamente no “Smart Golden”. Como não fazemos treinamento contínuo em dados históricos específicos (ajuste) ou previsões do ChatGPT, podemos minimizar a possibilidade de
ETH High Ratio
Angel Torres
Experts
Important notice: after installing ETH High Ratio M30 you must load the optimized .set file, which is located in the Discussion or Comments section of this product. The default configuration is only a template and is not suitable for working with compound interest or for the ATR based lot size calculations. ETH High Ratio is an algorithm for ETH on the M30 timeframe, designed to target high reward to risk ratios by focusing on strong trend legs and filtering most of the intraday noise. Position
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Tower Market Sky
Moises Javier Torres Rico
Experts
Introducing   TowerFX EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the EUR/CAD pair! Developed by 2 experts creating algorithmic system in the world of trading. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. *Updated version that works better for low capital on EURCAD but for high capital the results are shown in the screenshots* *Live Signal will be available soon* *Promotional P
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experts
Descrição da estratégia: esta EA é a tendência EA EA idéia é a maneira mais simples de recuperar e diminuir as transações, juntamente com o movimento para parar a perda no tempo e cortar as perdas, para que OS lucros possam ser executados. as principais transações da ea são EURUSD e XAUUSD. Configurações de parâmetros: Transaction: a EA só funcionará se Transaction=true. Lots: número da próxima mão, 10. 000 USD é recomendado para pedidos 1 mão padrão: 0, 1 sob 10000USD. Maxi_point: limite máximo
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Experts
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experts
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
NewMotherBot
Joni Fat
Experts
Joni Lee Second Forex Robot in the Market CAN RUN WITH ONLY $300 (recomended minimum deposit) LOT size 0.01 if <$2000 else 0.02 Introducing the “Joni Lee First Forex Robot,” a trailblazing innovation in automated forex trading. Developed by the renowned Joni Lee, this robot is the first of its kind, setting new standards in the forex market. Key Features: Can take profit (TP) and cut loss (CL) State-of-the-Art Algorithms:   Employs sophisticated algorithms to analyze market data and execute tra
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experts
Révolutionnez votre trading avec PowerPro Volatility : une précision automatisée à votre service Êtes-vous prêt à transformer votre approche du trading d’indices synthétiques ? Présentation de PowerPro Volatility, la solution ultime pour ceux qui cherchent à maximiser leurs gains tout en minimisant les efforts. Grâce à   Automatisation avancée et technologie de pointe, ce robot de trading est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sans aucune intervention humaine. Découvrez les avan
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 O Hedging Breakout Expert Advisor é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para capitalizar os rompimentos do mercado e, ao mesmo tempo, empregar um gerenciamento de risco robusto por meio de estratégias de hedge. Este EA é meticulosamente elaborado para identificar oportunidades ideais de breakout, aproveitando o aumento da liquidez do mercado para maximizar o poten
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
TradersMarket MACD
Luka Savic
Experts
The MACD New York Session EA is a structured, rule-based trading system designed to capture high-quality trend and momentum opportunities during the most liquid part of the trading day. It is built around the classic MACD crossover concept, enhanced with session control, volatility-based risk management, and optional price action confirmation for cleaner entries. By focusing exclusively on the New York session, the EA avoids low-liquidity noise and concentrates execution where institutional part
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experts
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experts
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
5 (1)
Experts
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA O The Catalyst EA é um robô de negociação sofisticado, projetado para a plataforma MetaTrader 5. Ele foi desenvolvido especificamente para negociar o par de moedas   AUDUSD no timeframe H1 . O EA emprega uma estratégia de múltiplos indicadores que busca identificar e capitalizar potenciais reversões e correções do mercado. Um foco principal do seu design é o gerenciamento de risco robusto, com cálculo de lote dinâmico e múltiplas camadas de proteção para gerenciar seu capital de
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experts
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experts
*Nasdaq Quant NAS100 Uma Ferramenta sofisticada com adição de redes neurais uma inovação no mercado de robôs forex a otimização da estratégia com a ajuda do aprendizado de maquina trabalho inteligente para buscar os melhores resultados Corretora indicada: pepperstone, Robo Forex,Moneta markets O Quant NAS100 é um expert advisor confiável e experiente que usa sua inteligência artificial GPT-4 quantitativa para identificar as melhores oportunidades de mercado e maximizar seus lucros ao operar o í
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experts
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Experts
El One Bar Breaout EA System es una estrategia de ruptura que tiene un gran potencial debido a los altos márgenes de beneficio. Está diseñado de tal manera que intenta seguir la tendencia más fuerte del día y maximiza las ganancias a través de métodos de seguimiento innovadores. Esto puede generarle muchas ganancias en poco tiempo, incluso con una tasa de ganancia baja. Una vez configurado correctamente, puede funcionar de forma rentable durante meses. Esto funciona mejor para mercados grandes
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the   KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market ac
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experts
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experts
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Golden Ai EA MT5
Mansour Babasafary
2.78 (27)
Experts
Expert Golden Ai Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in Gold (XAUUSD) currency pair and 3 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest capita
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Mais do autor
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (20)
Experts
Configurações prontas para uso: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... Sinal ao vivo : CLIQUE AQUI Novos set files são adicionados constantemente em meu canal : MT5 Set Files O preço aumentará em breve. Apresentamos o Scalper Deriv: Elevando sua Experiência com Scalping. Você é um dos traders que encontram sua paixão em scalping e desejam maximizar seu capital? Seja você com um saldo de $20, $200, $2000, $20000 ou até $200000 em sua conta, temos a soluçã
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
O preço aumentará em breve. Gold AI Robot – Robô de trading avançado para XAUUSD (Ouro) com IA e detecção de retrações Filtro de IA e identificação de retrações-chave para encontrar oportunidades precisas no mercado de ouro. O Gold AI Robot opera no XAUUSD (Ouro) no timeframe H1. Ele analisa os movimentos de preço em busca de retrações significativas, abre entradas escalonadas e aplica uma gestão de risco global para otimizar cada operação. Filtro de sinais baseado em inteligência artificial De
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra Automatize seu trading de Bitcoin com o Bitcoin MT5 Bot! Aproveite as oportunidades do mercado de criptomoedas com um Expert Advisor especialmente desenvolvido para negociar Bitcoin. Bitcoin MT5 Bot é um Expert Advisor (EA) avançado e otimizado para operar Bitcoin na plataforma MetaTrader 5. Ele utiliza estratégias de tendência e controle de risco, analisando tendências e níveis de sobrecompra/sobrevenda em múlti
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experts
Money Mind BTC — BTCUSD em H1 (v13.00) Sistema automatizado com gestão global de risco e comportamento adaptativo Money Mind BTC 13.00 é um Expert Advisor desenvolvido para operar em BTCUSD com controle total de risco e lógica de adaptação automática. Combina estabilidade operacional, flexibilidade de configuração e uma estrutura de gestão global que ajusta seu comportamento às condições do mercado. Principais características Símbolo: BTCUSD Timeframe recomendado: H1 Filtros internos com sensibi
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Configurações prontas para uso: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Novos set files são adicionados constantemente no meu canal : MT5 Set Files O preço aumentará em breve. Domine a volatilidade com o Grid Volatility! Grid Volatility é um Expert Advisor avançado que combina uma estratégia de grid com a detecção de velas impulsivas para negociar em mercados voláteis. Ele é otimizado para maximizar os lucros em condições de mercado variáveis
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Utilitários
Apresentando Stop Guardian: Elevando sua Gestão de Riscos com Stop Móvel e Fechamento de Posições por Lucro. Stop Guardian é um Expert Advisor (EA) projetado para otimizar a gestão de riscos em suas estratégias de trading, combinando stop móvel e um sistema de fechamento automático de posições com base em lucros. Principais Funcionalidades Gestão de Risco Automatizada : Ajusta automaticamente as posições abertas utilizando o stop móvel para proteger os lucros e minimizar as perdas. Configuraç
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra Plant and Harvest Pro: O Poder de Plantar e Colher no Trading Automático Você gostaria que o seu trading se assemelhasse ao ciclo natural da vida, onde cada posição é uma semente que você planta para colher lucros? Apresentamos o Plant and Harvest Pro , o Expert Advisor que transforma o mercado em seu campo de cultivo pessoal. Plantio Inteligente O Plant and Harvest Pro foi projetado para identificar os melhores
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra Grid Deriv é um sistema automático baseado em grid projetado para aproveitar movimentos extremos de preço. Utiliza uma entrada inicial com base nas Bandas de Bollinger e uma lógica escalonada de entradas contrárias para capturar recuos profundos, seguindo uma abordagem de reversão à média após expansão de volatilidade. Principais características: Entrada inicial após rompimento das Bandas de Bollinger. Entradas
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra SmartGold AI – Inteligência adaptativa para detectar rompimentos explosivos SmartGold AI é um expert advisor especializado em detectar rompimentos de preço após períodos de consolidação. Utiliza um sistema inteligente e automatizado que identifica zonas de compressão com alta probabilidade de rompimento, abrindo operações na direção do movimento. Sua lógica também gerencia a saída com um Take Profit ajustado dina
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Deixe um comentário após a sua compra para receber o manual do usuário. Market Sniper Pro é um Expert Advisor profissional projetado para operações de breakout com gestão adaptativa de posições. Combina a detecção de rompimentos com entradas escalonadas baseadas no ATR e controle global de risco, oferecendo uma abordagem estruturada e disciplinada. Principais características Tamanho de lote configurável e escalonamento automático pelo saldo Lógica de entrada por rompimento com lookback e buffer
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário