Ultra Risk
- Experts
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versão: 1.10
- Atualizado: 23 dezembro 2025
GUIA OFICIAL: Para compreender detalhadamente cada parâmetro e configuração, pode consultar o manual oficial aqui: Guia do Usuário Ultra Risk
Filosofia do Ultra Risk: Velocidade vs Segurança
Antes de adquirir este software, você deve entender sua natureza: Ultra Risk foi projetado com um único propósito: O crescimento agressivo da conta no menor tempo possível.
No trading, o lucro é proporcional ao risco. Para alcançar resultados extraordinários, este sistema assume matematicamente um nível de risco extremamente alto. Não é uma ferramenta para a preservação de patrimônio conservador; é um motor de aceleração de capital de especulação.
1) Por que Assumir Este Risco?
A maioria dos traders perde tempo tentando evitar o risco. Ultra Risk o gerencia através de uma arquitetura de Grid inteligente:
• Lógica de Compra: Ao contrário de sistemas aleatórios, Ultra Risk espera pacientemente que o preço caia para "comprar barato" (Entry Drop Percent). Nunca persegue o preço; deixa que o mercado venha até ele.
• Adaptabilidade: Se o mercado se move contra, o sistema não quebra; ele se expande. Seu Grid Adaptativo ajusta as distâncias com base na volatilidade real, evitando o colapso prematuro típico dos grids estáticos.
• Saída Inteligente: O sistema desloca o "centro de gravidade" da operação acumulando volume nos extremos. Isso aproxima o ponto de equilíbrio para aumentar a probabilidade de fechamento, buscando um lucro diretamente proporcional ao risco (Drawdown) suportado.
2) Estrutura de Preços
Oferecemos uma barreira de entrada acessível para os visionários que entendem esta filosofia. O preço aumentará progressivamente para proteger a exclusividade da estratégia e limitar o número de usuários.
Garanta sua licença vitalícia agora antes do próximo aumento.
3) Especificações Técnicas
Sugere-se as seguintes condições de operação:
• Símbolo: Otimizado para XAUUSD (Ouro). Adaptável a outros pares.
• Timeframe: H1.
• Alavancagem: Compatível com qualquer uma. Recomenda-se 1:500 ou superior para otimizar a margem.
• VPS: Recomendado para garantir a gestão e fechamento de operações 24 horas por dia.
4) Aviso Final
Ao utilizar o Ultra Risk, você aceita que busca rendimento acima da segurança.
• Realidade Matemática: Existe uma probabilidade estatística de perda total do depósito (Drawdown de 100%) em condições de "Cisne Negro".
• Regra de Ouro: Deposite apenas a quantidade de dinheiro que, se perdida totalmente, não afete sua estabilidade financeira.