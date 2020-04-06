GUIA OFICIAL: Para compreender detalhadamente cada parâmetro e configuração, pode consultar o manual oficial aqui: Guia do Usuário Ultra Risk Filosofia do Ultra Risk: Velocidade vs Segurança Antes de adquirir este software, você deve entender sua natureza: Ultra Risk foi projetado com um único propósito: O crescimento agressivo da conta no menor tempo possível. No trading, o lucro é proporcional ao risco. Para alcançar resultados extraordinários, este sistema assume matematicamente um nível de risco extremamente alto. Não é uma ferramenta para a preservação de patrimônio conservador; é um motor de aceleração de capital de especulação.

1) Por que Assumir Este Risco? A maioria dos traders perde tempo tentando evitar o risco. Ultra Risk o gerencia através de uma arquitetura de Grid inteligente: • Lógica de Compra: Ao contrário de sistemas aleatórios, Ultra Risk espera pacientemente que o preço caia para "comprar barato" (Entry Drop Percent). Nunca persegue o preço; deixa que o mercado venha até ele.

• Adaptabilidade: Se o mercado se move contra, o sistema não quebra; ele se expande. Seu Grid Adaptativo ajusta as distâncias com base na volatilidade real, evitando o colapso prematuro típico dos grids estáticos.

• Saída Inteligente: O sistema desloca o "centro de gravidade" da operação acumulando volume nos extremos. Isso aproxima o ponto de equilíbrio para aumentar a probabilidade de fechamento, buscando um lucro diretamente proporcional ao risco (Drawdown) suportado.

2) Estrutura de Preços Oferecemos uma barreira de entrada acessível para os visionários que entendem esta filosofia. O preço aumentará progressivamente para proteger a exclusividade da estratégia e limitar o número de usuários. Garanta sua licença vitalícia agora antes do próximo aumento.

3) Especificações Técnicas Sugere-se as seguintes condições de operação: • Símbolo: Otimizado para XAUUSD (Ouro). Adaptável a outros pares.

• Timeframe: H1.

• Alavancagem: Compatível com qualquer uma. Recomenda-se 1:500 ou superior para otimizar a margem.

• VPS: Recomendado para garantir a gestão e fechamento de operações 24 horas por dia.