OFERTA DE LANÇAMENTO - PREÇO ESPECIAL!

Aproveite agora este preço de introdução. O custo da licença aumentará em breve para refletir seu valor real. O preço subirá $50 a cada 5 licenças vendidas!

CryptoPro EA - A Estratégia Definitiva para Bitcoin e Criptoativos

CryptoPro é um Assessor Especialista (EA) de nova geração, projetado especificamente para dominar a volatilidade do Bitcoin (BTC) e das principais criptomoedas. Combina um filtro de impulso técnico avançado com um sistema de gestão de capital médio (Grid) otimizado para o mercado cripto.

Características Projetadas para Cripto

• Filtro de Momentum Adaptativo: O CryptoPro utiliza um algoritmo avançado para validar se o mercado está em uma fase de impulso real ou em um estado de exaustão, buscando otimizar a qualidade das entradas e filtrar sinais de baixa probabilidade.

• Gatilho por Retrocesso Percentual: Aproveite as "mechas" do Bitcoin. O EA aguarda que o preço caia ou suba uma porcentagem exata dos máximos/mínimos antes de disparar, permitindo entrar em pontos de virada ideais durante correções agressivas.

• Gestão Dinâmica de Posições (Grid): Projetado para suportar a volatilidade inerente às criptomoedas, o EA emprega um sistema de média dinâmica caso o mercado se mova contra a posição inicial. Não utiliza distâncias fixas em pips; em vez disso, calcula porcentagens para abrir posições de resgate estratégicas que aproximam o ponto de equilíbrio (breakeven) de forma eficaz.

• Recuperação Martingale Otimizada: Utiliza um multiplicador de lotagem incremental que desloca o ponto de equilíbrio (Breakeven) rapidamente, permitindo fechar ciclos de forma lucrativa mesmo com pequenos retrocessos do BTC.

• Juros Compostos Baseados no Crescimento: O EA escala automaticamente sua exposição conforme sua conta cresce, permitindo capitalizar profissionalmente o potencial de alta do mercado cripto a longo prazo.

Proteção de Capital Integrada

• Filtro de Notícias e Eventos: Evite a volatilidade artificial durante anúncios regulatórios ou eventos do ecossistema cripto que possam afetar o spread.

• Gestão de Sessões Operativas: Permite definir janelas de tempo específicas para evitar períodos de baixa liquidez ou fins de semana, se o usuário preferir.

• Controle Total de Drawdown: Inclui ordens de fechamento global por lucro ou perda percentual, mantendo sua conta protegida contra cisnes negros.

Configuração Recomendada

• Ativos: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) e outras criptos de alta capitalização.

• Timeframe: Análise macro em H1 com execução tática em M1.

• Saldo Mínimo: $1.000 USD (Recomendado usar alavancagem adequada para o mercado cripto).

Nota: O CryptoPro está otimizado para capturar o momentum do Bitcoin. Recomenda-se fortemente testar em uma conta demo para entender a dinâmica do grid antes de operar em conta real.

---

Recursos e Suporte:

- Set Files de Bitcoin no Telegram

- Siga o canal no MQL5