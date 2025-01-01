TimeDoneMsc

Recebe tempo de execução ou cancelamento da ordem em milissegundos desde 01.01.1970.

ulong TimeDoneMsc() const

Valor de retorno

Tempo de execução ou cancelamento da ordem em milissegundos desde 01.01.1970.

Observação

A ordem deve ser preliminarmente selecionada para acesso usando o método Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).