CQueue<T>
Classe CQueue<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.
Descrição
Classe CQueue<T> é uma coleção dinâmica de dados de tipo T, organizada como uma lista, que funciona com o princípio "primeira entrada-primeira saída" (FIFO).
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\Queue.mqh>
|
Hierarquia de herança
CQueue
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Adiciona um elemento à fila
|
Adiciona um elemento à fila
|
Retorna o número de elementos na fila
|
Determina se a fila contém um elemento com o valor especificado
|
Reduz a capacidade da fila para o número real de elementos, assim, liberando a memória não utilizada
|
Copia todos os elementos da fila para a matriz especificada, a partir do índice definido
|
Remove todos os elementos da fila
|
Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da fila
|
Retorna o elemento inicial, removendo-a da fila
|
Retorna o elemento inicial sem removê-la da fila