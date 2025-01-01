CQueue<T>

Classe CQueue<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.

Descrição

Classe CQueue<T> é uma coleção dinâmica de dados de tipo T, organizada como uma lista, que funciona com o princípio "primeira entrada-primeira saída" (FIFO).

Declaração

template<typename T>

class CQueue : public ICollection<T>

Cabeçalho

#include <Generic\Queue.mqh>

Hierarquia de herança ICollection CQueue

Métodos de classe