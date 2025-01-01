DocumentaçãoSeções
CQueue<T>

Classe CQueue<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.

Descrição

Classe CQueue<T> é uma coleção dinâmica de dados de tipo T, organizada como uma lista, que funciona com o princípio "primeira entrada-primeira saída" (FIFO).

Declaração

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\Queue.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      CQueue

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona um elemento à fila

Enqueue

Adiciona um elemento à fila

Count

Retorna o número de elementos na fila

Contains

Determina se a fila contém um elemento com o valor especificado

TrimExcess

Reduz a capacidade da fila para o número real de elementos, assim, liberando a memória não utilizada

CopyTo

Copia todos os elementos da fila para a matriz especificada, a partir do índice definido

Clear

Remove todos os elementos da fila

Remove

Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da fila

Dequeue

Retorna o elemento inicial, removendo-a da fila

Peek

Retorna o elemento inicial sem removê-la da fila
