Classe CSortedSet<T> é uma classe genérica que implementa a interface ISet<T>.

Descrição

Classe CSortedSet<T> é uma implementação do conjunto de dados dinâmico de tipo T ordenado, em conformidade com os requisitos de exclusividade de cada valor. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com conjuntos e operações sobre eles, isto é, união de conjuntos e interseção de conjuntos, definição de subconjuntos estritos e não estritos e outros.

Declaração

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona um elemento ao conjunto classificado

Count

Retorna o número de elementos no conjunto classificado

Contains

Determina se o conjunto classificado contém um elemento com o valor especificado

Comparer

Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T> que é utilizada para a classificação do conjunto classificado

TryGetMin

Obtém o elemento mínimo do conjunto classificado

TryGetMax

Recebe o elemento máximo do conjunto classificado

CopyTo

Copia todos os elementos do conjunto classificado para a matriz especificada, a partir do índice especificado

Clear

Remove todos elementos do conjunto classificado

Remove

Remove a ocorrência do elemento especificado do conjunto classificado

ExceptWith

Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

IntersectWith

Executa a operação de interseção da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

SymmetricExceptWith

Executa a operação de diferença simétrica da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

UnionWith

Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

IsProperSubsetOf

Determina se o conjunto atual classificado é subconjunto estrito da coleção especificada ou matriz

IsProperSupersetOf

Determina se o conjunto atual classificado é superconjunto estrito da coleção especificada ou matriz

IsSubsetOf

Determina se o conjunto atual classificado é subconjunto da coleção especificada ou matriz

IsSupersetOf

Determina se o conjunto atual classificado é superconjunto da coleção especificada ou matriz

Overlaps

Determina se o conjunto atual classificado se cruza com a coleção especificada ou matriz

SetEquals

Determina se o conjunto atual classificado contém todos os elementos da coleção especificada ou matriz

GetViewBetween

Recebe, a partir do conjunto atual classificado, o subconjunto definido pelos valores mínimo e máximo

GetReverse

Recebe uma cópia do conjunto atual classificado em que todos os elementos estão dispostos na ordem inversa
