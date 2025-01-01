- Add
CSortedSet<T>
Classe CSortedSet<T> é uma classe genérica que implementa a interface ISet<T>.
Descrição
Classe CSortedSet<T> é uma implementação do conjunto de dados dinâmico de tipo T ordenado, em conformidade com os requisitos de exclusividade de cada valor. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com conjuntos e operações sobre eles, isto é, união de conjuntos e interseção de conjuntos, definição de subconjuntos estritos e não estritos e outros.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\SortedSet.mqh>
|
Hierarquia de herança
CSortedSet
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Adiciona um elemento ao conjunto classificado
|
Retorna o número de elementos no conjunto classificado
|
Determina se o conjunto classificado contém um elemento com o valor especificado
|
Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T> que é utilizada para a classificação do conjunto classificado
|
Obtém o elemento mínimo do conjunto classificado
|
Recebe o elemento máximo do conjunto classificado
|
Copia todos os elementos do conjunto classificado para a matriz especificada, a partir do índice especificado
|
Remove todos elementos do conjunto classificado
|
Remove a ocorrência do elemento especificado do conjunto classificado
|
Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de interseção da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de diferença simétrica da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Determina se o conjunto atual classificado é subconjunto estrito da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual classificado é superconjunto estrito da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual classificado é subconjunto da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual classificado é superconjunto da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual classificado se cruza com a coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual classificado contém todos os elementos da coleção especificada ou matriz
|
Recebe, a partir do conjunto atual classificado, o subconjunto definido pelos valores mínimo e máximo
|
Recebe uma cópia do conjunto atual classificado em que todos os elementos estão dispostos na ordem inversa