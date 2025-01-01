DocumentaçãoSeções
ICollection<T> é uma interface para realização de coleções de dados genéricas.

Descrição

A interface ICollection<T> define os métodos principais para trabalhar com coleções, isto é, contagem de elementos, limpeza de coleção, adição, exclusão e remoção de elementos, e outros.

Declaração

   template<typename T>
   interface ICollection

Cabeçalho

   #include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

Descendentes diretos

CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona um elemento à coleção

Count

Retorna o número de elementos na coleção

Contains

Determina se a coleção contém um elemento com o valor especificado

CopyTo

Copia todos os elementos da coleção para a matriz especificada, a partir do índice definido

Clear

Remove todos os elementos da coleção

Remove

Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da coleção
