ICollection<T>
ICollection<T> é uma interface para realização de coleções de dados genéricas.
Descrição
A interface ICollection<T> define os métodos principais para trabalhar com coleções, isto é, contagem de elementos, limpeza de coleção, adição, exclusão e remoção de elementos, e outros.
Declaração
template<typename T>
Cabeçalho
#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>
Hierarquia de herança
ICollection
Descendentes diretos
CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet
Métodos de classe
Método
Descrição
Adiciona um elemento à coleção
Retorna o número de elementos na coleção
Determina se a coleção contém um elemento com o valor especificado
Copia todos os elementos da coleção para a matriz especificada, a partir do índice definido
Remove todos os elementos da coleção
Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da coleção