ICollection<T>

ICollection<T> é uma interface para realização de coleções de dados genéricas.

Descrição

A interface ICollection<T> define os métodos principais para trabalhar com coleções, isto é, contagem de elementos, limpeza de coleção, adição, exclusão e remoção de elementos, e outros.

Declaração

template<typename T>

interface ICollection

Cabeçalho

#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Hierarquia de herança ICollection Descendentes diretos CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Métodos de classe