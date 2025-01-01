DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasArrayIndexOf<T> 

ArrayIndexOf

Procura a primeira ocorrência de um valor numa matriz unidimensional

template<typename T>
int ArrayIndexOf(
   T&         array[],         // matriz para pesquisa
   T          value,           // valor procurado
   const int  start_index,     // índice de partida
   const int  count            // intervalo de pesquisa
   );

Parâmetros

&array[]

[out]  Matriz para pesquisa.

value

[in]  Valor procurado.

start_index

[in]  Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.

count

[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.

Valor de retorno

Retorna o índice do primeiro elemento encontrado.. Se o valor não for encontrado, retornará -1.