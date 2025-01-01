CRedBlackTree<T>
Classe CRedBlackTree<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.
Descrição
Classe CRedBlackTree<T> é uma implementação da árvore vermelho-preto dinâmica, em cujos nós são armazenados dados do tipo T. A classe fornece os métodos principais para trabalhar com árvores vermelho-preto, isto é, adição, exclusão, pesquisa do valor máximo e mínimo, e outros.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
|
Hierarquia de herança
CRedBlackTree
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Adiciona um elemento à árvore vermelho-preto
|
Retorna o ponteiro para a raiz da árvore vermelho-preto
|
Retorna o número de elementos na árvore vermelho-preto
|
Determina se a árvore vermelho-preto contém o elemento com o valor especificado
|
Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T> que é utilizada para a organização da árvore vermelho-preto.
|
Recebe do elemento mínimo desde a árvore vermelho-preto
|
Recebe o elemento máximo desde a árvore vermelho-preto
|
Copia todos os elementos da árvore vermelho-preto para a matriz especificada, a partir do índice definido
|
Remova todos os elementos da árvore vermelho-preto
|
Remove a ocorrência do elemento especificado da árvore vermelho-preto
|
Remove o elemento com o valor mínimo da árvore vermelho-preto
|
Remove o elemento com o valor máximo da árvore vermelho-preto
|
Procura a ocorrência do valore especificado na árvore vermelho-preto
|
Procura o elemento com o valor máximo na árvore vermelho-preto
|
Procura o elemento com o valor mínimo na árvore vermelho-preto