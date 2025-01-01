CRedBlackTree<T>

Classe CRedBlackTree<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.

Descrição

Classe CRedBlackTree<T> é uma implementação da árvore vermelho-preto dinâmica, em cujos nós são armazenados dados do tipo T. A classe fornece os métodos principais para trabalhar com árvores vermelho-preto, isto é, adição, exclusão, pesquisa do valor máximo e mínimo, e outros.

Declaração

template<typename T>

class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Cabeçalho

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Hierarquia de herança ICollection CRedBlackTree

Métodos de classe