Classe CRedBlackTree<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.

Classe CRedBlackTree<T> é uma implementação da árvore vermelho-preto dinâmica, em cujos nós são armazenados dados do tipo T. A classe fornece os métodos principais para trabalhar com árvores vermelho-preto, isto é, adição, exclusão, pesquisa do valor máximo e mínimo, e outros.

   template<typename T>
   class CRedBlackTree : public ICollection<T>

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

  ICollection

      CRedBlackTree

Add

Adiciona um elemento à árvore vermelho-preto

Root

Retorna o ponteiro para a raiz da árvore vermelho-preto

Count

Retorna o número de elementos na árvore vermelho-preto

Contains

Determina se a árvore vermelho-preto contém o elemento com o valor especificado

Comparer

Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T> que é utilizada para a organização da árvore vermelho-preto.

TryGetMin

Recebe do elemento mínimo desde a árvore vermelho-preto

TryGetMax

Recebe o elemento máximo desde a árvore vermelho-preto

CopyTo

Copia todos os elementos da árvore vermelho-preto para a matriz especificada, a partir do índice definido

Clear

Remova todos os elementos da árvore vermelho-preto

Remove

Remove a ocorrência do elemento especificado da árvore vermelho-preto

RemoveMin

Remove o elemento com o valor mínimo da árvore vermelho-preto

RemoveMax

Remove o elemento com o valor máximo da árvore vermelho-preto

Find

Procura a ocorrência do valore especificado na árvore vermelho-preto

FindMax

Procura o elemento com o valor máximo na árvore vermelho-preto

FindMin

Procura o elemento com o valor mínimo na árvore vermelho-preto
Add