IList<T>

Interface IList<T> é uma interface para implementar listas genéricas de dados.

Descrição

Interface IList<T> define os métodos principais para trabalhar com listas, isto é, o acesso ao elemento por índice, a pesquisa e exclusão do elemento, a classificação e outros.

Declaração

template<typename T>

interface IList : public ICollection<T>

Cabeçalho

#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Hierarquia de herança ICollection IList Descendentes diretos CArrayList

Métodos de classe