IList<T>
Interface IList<T> é uma interface para implementar listas genéricas de dados.
Descrição
Interface IList<T> define os métodos principais para trabalhar com listas, isto é, o acesso ao elemento por índice, a pesquisa e exclusão do elemento, a classificação e outros.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>
|
Hierarquia de herança
IList
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Obtém o elemento da lista segundo o índice especificado
|
Altera o valor da lista segundo o índice especificado
|
Insere um elemento na lista segundo o índice especificado
|
Procura a primeira ocorrência de um valor na lista
|
Procura a última ocorrência de um valor na lista
|
Remove o elemento da lista segundo o índice especificado