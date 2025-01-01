DocumentaçãoSeções
Interface IList<T> é uma interface para implementar listas genéricas de dados.

Descrição

Interface IList<T> define os métodos principais para trabalhar com listas, isto é, o acesso ao elemento por índice, a pesquisa e exclusão do elemento, a classificação e outros.

Declaração

   template<typename T>
   interface IList : public ICollection<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      IList

Descendentes diretos

CArrayList

Métodos de classe

Método

Descrição

TryGetValue

Obtém o elemento da lista segundo o índice especificado

TrySetValue

Altera o valor da lista segundo o índice especificado

Insert

Insere um elemento na lista segundo o índice especificado

IndexOf

Procura a primeira ocorrência de um valor na lista

LastIndexOf

Procura a última ocorrência de um valor na lista

RemoveAt

Remove o elemento da lista segundo o índice especificado