Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>
Classe CDefaultEqualityComparer<T> é uma classe auxiliar que implementa a interface genérica IEqualityComparer<T> com base nos métodos globais Equals<T> e GetHashCode.
Descrição
Classe CDefaultEqualityComparer<T> é usada por padrão nas coleções genéricas de dados, se o usuário não usa explicitamente outra classe que implementa a interface IEqualityComparer<T>.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>
|
Hierarquia de herança
CDefaultEqualityComparer