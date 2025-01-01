CDefaultEqualityComparer<T>

Classe CDefaultEqualityComparer<T> é uma classe auxiliar que implementa a interface genérica IEqualityComparer<T> com base nos métodos globais Equals<T> e GetHashCode.

Descrição

Classe CDefaultEqualityComparer<T> é usada por padrão nas coleções genéricas de dados, se o usuário não usa explicitamente outra classe que implementa a interface IEqualityComparer<T>.

Declaração

template<typename T>

class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Cabeçalho

#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Hierarquia de herança IEqualityComparer CDefaultEqualityComparer

Métodos de classe