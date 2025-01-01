DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasIComparable<T> 

IComparable<T>

Interface IComparable<T> é uma interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si por meio da relação "maior, menor ou igual".

Descrição

Interface IComparable<T> especifica o método de comparação do objeto atual com outro do mesmo tipo com base no qual a coleção destes objetos pode ser classificada.

Declaração

   template<typename T>
   interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Hierarquia de herança

  IEqualityComparable

      IComparable

Descendentes diretos

CKeyValuePair

Métodos de classe

Método

Descrição

Compare

Compara o objeto atual com o valor especificado