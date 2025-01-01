IComparable<T>

Interface IComparable<T> é uma interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si por meio da relação "maior, menor ou igual".

Descrição

Interface IComparable<T> especifica o método de comparação do objeto atual com outro do mesmo tipo com base no qual a coleção destes objetos pode ser classificada.

Declaração

template<typename T>

interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Cabeçalho

#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Hierarquia de herança IEqualityComparable IComparable Descendentes diretos CKeyValuePair

Métodos de classe