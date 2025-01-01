IMap<TKey, TValue>
Interface IMap<TKey, TValue> é uma interface para implementar coleções genéricas dos pares chave-valor.
Descrição
Interface IMap<TKey, TValue> define os métodos principais para trabalhar com coleções de dados que são armazenadas na forma de pares chave-valor.
Declaração
template<typename TKey, typename TValue>
Cabeçalho
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
Hierarquia de herança
IMap
Descendentes diretos
Métodos de classe
Método
Descrição
Adiciona o par chave-valor à coleção
Determina se a coleção contém o par chave-valor com a chave e valor especificados.
Remove a primeira ocorrência do par chave-valor com a chave da coleção
Obtém o elemento da coleção para a chave especificada
Altera o valor do par chave-valor da coleção para a chave especificada
Copia todos os pares chave-valor da coleção nas matrizes especificadas, a partir do índice especificado