Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasIMap<TKey,TValue> 

IMap<TKey, TValue>

Interface IMap<TKey, TValue> é uma interface para implementar coleções genéricas dos pares chave-valor.

Descrição

Interface IMap<TKey, TValue> define os métodos principais para trabalhar com coleções de dados que são armazenadas na forma de pares chave-valor.

Declaração

   template<typename TKey, typename TValue>
   interface IMap : public ICollection<TKey>

Cabeçalho

   #include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      IMap

Descendentes diretos

CHashMap, CSortedMap

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona o par chave-valor à coleção

Contains

Determina se a coleção contém o par chave-valor com a chave e valor especificados.

Remove

Remove a primeira ocorrência do par chave-valor com a chave da coleção

TryGetValue

Obtém o elemento da coleção para a chave especificada

TrySetValue

Altera o valor do par chave-valor da coleção para a chave especificada

CopyTo

Copia todos os pares chave-valor da coleção nas matrizes especificadas, a partir do índice especificado
Add