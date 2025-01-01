Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T>
Classe CDefaultComparer<T> é uma classe auxiliar que implementa a interface genérica IComparer<T> com base nos métodos globais Compare.
Descrição
Classe CDefaultComparer<T> é usada por padrão nas coleções genéricas de dados, se o usuário não usa explicitamente outra classe que implementa a interface IComparer<T>.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>
|
Hierarquia de herança
CDefaultComparer
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Compara dois valores de tipo T