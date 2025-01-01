CDefaultComparer<T>

Classe CDefaultComparer<T> é uma classe auxiliar que implementa a interface genérica IComparer<T> com base nos métodos globais Compare.

Descrição

Classe CDefaultComparer<T> é usada por padrão nas coleções genéricas de dados, se o usuário não usa explicitamente outra classe que implementa a interface IComparer<T>.

Declaração

template<typename T>

class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Cabeçalho

#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Hierarquia de herança IComparer CDefaultComparer

Métodos de classe