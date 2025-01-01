DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCDefaultComparer<T> 

CDefaultComparer<T>

Classe CDefaultComparer<T> é uma classe auxiliar que implementa a interface genérica IComparer<T> com base nos métodos globais Compare.

Descrição

Classe CDefaultComparer<T> é usada por padrão nas coleções genéricas de dados, se o usuário não usa explicitamente outra classe que implementa a interface IComparer<T>.

Declaração

   template<typename T>
   class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Hierarquia de herança

  IComparer

      CDefaultComparer

Métodos de classe

Método

Descrição

Compare

Compara dois valores de tipo T