CHashSet<T>

Classe CHashSet<T> é uma classe genérica que implementa a interface ISet<T>.

Descrição

Classe CHashSet<T> é uma implementação do conjunto de dados dinâmico de tipo T desordenado, em conformidade com os requisitos de exclusividade de cada valor. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com conjuntos e operações sobre eles, isto é, união de conjuntos e interseção de conjuntos, definição de subconjuntos estritos e não estritos e outros.

Declaração

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\HashSet.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      ISet

          CHashSet

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona um elemento ao conjunto

Count

Retorna o número de elementos no conjunto

Comparer

Determina se o conjunto contém um elemento com o valor especificado

Contains

Retorna o ponteiro para a interface IEqualityComparer<T> que é utilizada para a organização do conjunto

TrimExcess

Reduz a capacidade do conjunto para o número real de elementos, assim, liberando a memória não utilizada

CopyTo

Copia todos os elementos do conjunto para a matriz especificada, a partir do índice especificado

Clear

Remove todos os elementos do conjunto

Remove

Remove o elemento especificado do conjunto

ExceptWith

Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

IntersectWith

Executa a operação de interseção da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

SymmetricExceptWith

Executa a operação de diferença simétrica da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

UnionWith

Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

IsProperSubsetOf

Determina se o conjunto atual é subconjunto estrito da coleção especificada ou matriz

IsProperSupersetOf

Determina se o conjunto atual é superconjunto estrito da coleção especificada ou matriz

IsSubsetOf

Determina se o conjunto atual é subconjunto da coleção especificada ou matriz

IsSupersetOf

Determina se o conjunto atual é superconjunto da coleção especificada ou matriz

Overlaps

Determina se o conjunto atual se cruza com a coleção especificada ou matriz

SetEquals

Determina se o conjunto atual contém todos os elementos da coleção especificada ou matriz
Add