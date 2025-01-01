- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
CHashSet<T>
Classe CHashSet<T> é uma classe genérica que implementa a interface ISet<T>.
Descrição
Classe CHashSet<T> é uma implementação do conjunto de dados dinâmico de tipo T desordenado, em conformidade com os requisitos de exclusividade de cada valor. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com conjuntos e operações sobre eles, isto é, união de conjuntos e interseção de conjuntos, definição de subconjuntos estritos e não estritos e outros.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
Hierarquia de herança
CHashSet
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Adiciona um elemento ao conjunto
|
Retorna o número de elementos no conjunto
|
Determina se o conjunto contém um elemento com o valor especificado
|
Retorna o ponteiro para a interface IEqualityComparer<T> que é utilizada para a organização do conjunto
|
Reduz a capacidade do conjunto para o número real de elementos, assim, liberando a memória não utilizada
|
Copia todos os elementos do conjunto para a matriz especificada, a partir do índice especificado
|
Remove todos os elementos do conjunto
|
Remove o elemento especificado do conjunto
|
Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de interseção da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de diferença simétrica da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Determina se o conjunto atual é subconjunto estrito da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual é superconjunto estrito da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual é subconjunto da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual é superconjunto da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual se cruza com a coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual contém todos os elementos da coleção especificada ou matriz