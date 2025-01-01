CHashSet<T>

Classe CHashSet<T> é uma classe genérica que implementa a interface ISet<T>.

Descrição

Classe CHashSet<T> é uma implementação do conjunto de dados dinâmico de tipo T desordenado, em conformidade com os requisitos de exclusividade de cada valor. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com conjuntos e operações sobre eles, isto é, união de conjuntos e interseção de conjuntos, definição de subconjuntos estritos e não estritos e outros.

Declaração

template<typename T>

class CHashSet : public ISet<T>

Cabeçalho

#include <Generic\HashSet.mqh>

Hierarquia de herança ICollection ISet CHashSet

Métodos de classe