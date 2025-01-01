DocumentaçãoSeções
Classe CStack<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.

Descrição

Classe CStack<T> é uma coleção dinâmica de dados de tipo T, organizada como uma pilha, que funciona com o princípio "última entrada-primeira saída" (LIFO).

Declaração

   template<typename T>
   class CStack : public ICollection<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\Stack.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      CStack

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona um elemento à pilha

Count

Retorna o número de elementos na pilha

Contains

Determina se a pilha contém um elemento com o valor especificado

TrimExcess

Reduz a capacidade de pilha para o número real de elementos

CopyTo

Copia todos os elementos da pilha para a matriz especificada, a partir do índice definido

Clear

Remove todos os elementos da pilha

Remove

Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da pilha

Push

Adiciona um elemento à pilha

Peek

Retorna o elemento inicial sem removê-la da pilha

Pop

Retorna o elemento inicial sem removê-la da pilha
