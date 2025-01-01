CStack<T>
Classe CStack<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.
Descrição
Classe CStack<T> é uma coleção dinâmica de dados de tipo T, organizada como uma pilha, que funciona com o princípio "última entrada-primeira saída" (LIFO).
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\Stack.mqh>
|
Hierarquia de herança
CStack
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Adiciona um elemento à pilha
|
Retorna o número de elementos na pilha
|
Determina se a pilha contém um elemento com o valor especificado
|
Reduz a capacidade de pilha para o número real de elementos
|
Copia todos os elementos da pilha para a matriz especificada, a partir do índice definido
|
Remove todos os elementos da pilha
|
Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da pilha
|
Adiciona um elemento à pilha
|
Retorna o elemento inicial sem removê-la da pilha
|
Retorna o elemento inicial sem removê-la da pilha