IEqualityComparable<T>
Interface IEqualityComparable<T> é uma interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si.
Descrição
Interface IEqualityComparable<T> define métodos para obter o código hash do objeto atual e sua comparação de igualdade com outro objeto do mesmo tipo.
Declaração
template<typename T>
Cabeçalho
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>
Hierarquia de herança
IEqualityComparable
Descendentes diretos