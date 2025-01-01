IEqualityComparable<T>

Interface IEqualityComparable<T> é uma interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si.

Descrição

Interface IEqualityComparable<T> define métodos para obter o código hash do objeto atual e sua comparação de igualdade com outro objeto do mesmo tipo.

Declaração

template<typename T>

interface IEqualityComparable

Cabeçalho

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Hierarquia de herança IEqualityComparable Descendentes diretos IComparable

Métodos de classe