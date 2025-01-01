DocumentaçãoSeções
IEqualityComparable<T>

Interface IEqualityComparable<T> é uma interface para realização de objetos que podem ser comparados entre si.

Descrição

Interface IEqualityComparable<T> define métodos para obter o código hash do objeto atual e sua comparação de igualdade com outro objeto do mesmo tipo.

Declaração

   template<typename T>
   interface IEqualityComparable

Cabeçalho

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Hierarquia de herança

  IEqualityComparable

Descendentes diretos

IComparable

Métodos de classe

Método

Descrição

Equals

Compara o objeto atual com o valor especificado

HashCode

Calcula o valor de código hash para o objeto atual