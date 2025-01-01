CSortedMap<TKey,TValue>
Classe CSortedMap<TKey, TValue> é uma classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>.
Descrição
Classe CSortedMap<TKey, TValue> é uma implementação da tabela de hash dinâmica, cujos dados são armazenados como pares chave-valor, ordenados por chave e em conformidade com os requisitos de exclusividade de chave. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com uma tabela de hash, isto é, acesso ao valor da chave, procurar e eliminar par chave-valor e outros.
Declaração
|
template<typename TKey, typename TValue>
Cabeçalho
|
#include <Generic\SortedMap.mqh>
|
Hierarquia de herança
CSortedMap
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Adiciona o par chave-valor à tabela de hash
|
Retorna o número de elementos na tabela de hash classificada
|
Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor especificado.
|
Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor com a chave especificada
|
Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor com o valor especificado
|
Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T> que é utilizada para a classificação da tabela de hash
|
Copia todos os pares chave-valor da tabela de hash classificada nas matrizes especificadas, a partir do índice especificado
|
Remove todos os elementos da tabela de hash classificada
|
Remove a primeira ocorrência do par chave-valor da tabela de hash classificada
|
Obtém o elemento da tabela de hash classificada para a chave especificada
|
Altera o valor do par chave-valor da tabela de hash classificada para a chave especificada