CSortedMap<TKey,TValue>

Classe CSortedMap<TKey, TValue> é uma classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>.

Descrição

Classe CSortedMap<TKey, TValue> é uma implementação da tabela de hash dinâmica, cujos dados são armazenados como pares chave-valor, ordenados por chave e em conformidade com os requisitos de exclusividade de chave. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com uma tabela de hash, isto é, acesso ao valor da chave, procurar e eliminar par chave-valor e outros.

Declaração

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Cabeçalho

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona o par chave-valor à tabela de hash

Count

Retorna o número de elementos na tabela de hash classificada

Contains

Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor especificado.

ContainsKey

Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor com a chave especificada

ContainsValue

Determina se a lista de hash classificada contém o par chave-valor com o valor especificado

Comparer

Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T> que é utilizada para a classificação da tabela de hash

CopyTo

Copia todos os pares chave-valor da tabela de hash classificada nas matrizes especificadas, a partir do índice especificado

Clear

Remove todos os elementos da tabela de hash classificada

Remove

Remove a primeira ocorrência do par chave-valor da tabela de hash classificada

TryGetValue

Obtém o elemento da tabela de hash classificada para a chave especificada

TrySetValue

Altera o valor do par chave-valor da tabela de hash classificada para a chave especificada
