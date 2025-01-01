IEqualityComparer<T>

Interface IEqualityComparer<T> é uma interface para implementar uma classe genérica que compara dois objetos do tipo T.

Descrição

Interface IEqualityComparer<T> define métodos para obter o código hash do objeto do tipo T e a comparação de igualdade de dois objetos do tipo T.

Declaração

template<typename T>

interface IEqualityComparer

Cabeçalho

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Hierarquia de herança IEqualityComparer Descendentes diretos CDefaultEqualityComparer

Métodos de classe