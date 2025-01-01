Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasIEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T>
Interface IEqualityComparer<T> é uma interface para implementar uma classe genérica que compara dois objetos do tipo T.
Descrição
Interface IEqualityComparer<T> define métodos para obter o código hash do objeto do tipo T e a comparação de igualdade de dois objetos do tipo T.
Declaração
template<typename T>
Cabeçalho
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>
Hierarquia de herança
IEqualityComparer
Descendentes diretos