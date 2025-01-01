DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasIEqualityComparer<T> 

IEqualityComparer<T>

Interface IEqualityComparer<T> é uma interface para implementar uma classe genérica que compara dois objetos do tipo T.

Descrição

Interface IEqualityComparer<T> define métodos para obter o código hash do objeto do tipo T e a comparação de igualdade de dois objetos do tipo T.

Declaração

   template<typename T>
   interface IEqualityComparer

Cabeçalho

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Hierarquia de herança

  IEqualityComparer

Descendentes diretos

CDefaultEqualityComparer

Métodos de classe

Método

Descrição

Equals

Compara dois valores de tipo T

HashCode

Calcula o valor de código hash a partir do objeto de tipo T