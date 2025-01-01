DocumentaçãoSeções
Classe CRedBlackTree<T> é uma classe auxiliar necessária para implementar a classe CRedBlackTree<T>.

Descrição

Classe CRedBlackTreeNode<T> é o nó da árvore vermelho-preto CRedBlackTree<T>. Na classe são implementados os métodos para navegar pela árvore.

Declaração

   template<typename T>
   class CRedBlackTreeNode

Cabeçalho

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Métodos de classe

Método

Descrição

Value

Retorna e define o valor do nó

Parent

Retorna e define o ponteiro para o nó pai

Left

Retorna e define o ponteiro para o nó esquerdo

Right

Retorna e define o ponteiro para o nó direito

Color

Retorna e define a cor do nó

IsLeaf

Determina se é um nó com folha

CreateEmptyNode

Cria um novo nó a preto sem ancestrais ​​e descendentes, e retorna um ponteiro para ele