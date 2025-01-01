CRedBlackTreeNode<T>

Classe CRedBlackTree<T> é uma classe auxiliar necessária para implementar a classe CRedBlackTree<T>.

Descrição

Classe CRedBlackTreeNode<T> é o nó da árvore vermelho-preto CRedBlackTree<T>. Na classe são implementados os métodos para navegar pela árvore.

Declaração

template<typename T>

class CRedBlackTreeNode

Cabeçalho

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Métodos de classe