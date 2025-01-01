Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T>
Classe CRedBlackTree<T> é uma classe auxiliar necessária para implementar a classe CRedBlackTree<T>.
Descrição
Classe CRedBlackTreeNode<T> é o nó da árvore vermelho-preto CRedBlackTree<T>. Na classe são implementados os métodos para navegar pela árvore.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Retorna e define o valor do nó
|
Retorna e define o ponteiro para o nó pai
|
Retorna e define o ponteiro para o nó esquerdo
|
Retorna e define o ponteiro para o nó direito
|
Retorna e define a cor do nó
|
Determina se é um nó com folha
|
Cria um novo nó a preto sem ancestrais e descendentes, e retorna um ponteiro para ele