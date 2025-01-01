DocumentaçãoSeções
CArrayList<T>

Classe CArrayList<T> é uma classe genérica que implementa a interface IList<T>.

Descrição

Classe CArrayList<T> é uma implementação de uma lista dinâmica de dados de tipo T. Esta classe fornece os métodos principais para trabalhar com uma lista, isto é, o acesso ao elemento por índice, a pesquisa e exclusão do elemento, a classificação e outros.

Declaração

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      IList

          CArrayList

Métodos de classe

Método

Descrição

Capacity

Retorna e define a capacidade atual da lista

Count

Retorna o número de elementos na lista

Contains

Determina se a lista contém um elemento com o valor especificado

TrimExcess

Reduz a capacidade de lista para o número real de elementos

TryGetValue

Obtém o elemento da lista segundo o índice especificado

TrySetValue

Define o valor do elemento da lista segundo o índice especificado

Add

Adiciona um elemento à lista

AddRange

Adiciona uma coleção ou uma matriz de elementos na lista

Insert

Insere um elemento na lista segundo o índice especificado

InsertRange

Insere uma coleção ou uma matriz de elementos na lista segundo índice especificado

CopyTo

Copia todos os elementos da lista para a matriz especificada, a partir do índice definido

BinarySearch

Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente

IndexOf

Procura a primeira ocorrência de um valor na lista

LastIndexOf

Procura a última ocorrência de um valor na lista

Clear

Remove todos os elementos da coleção

Remove

Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da lista

RemoveAt

Remove o elemento especificado da lista segundo o índice definido

RemoveRange

Remove um intervalo de elementos da lista

Reverse

Altera o sequenciamento dos elementos na lista

Sort

Realiza a classificação dos elementos da lista