CArrayList<T>

Classe CArrayList<T> é uma classe genérica que implementa a interface IList<T>.

Descrição

Classe CArrayList<T> é uma implementação de uma lista dinâmica de dados de tipo T. Esta classe fornece os métodos principais para trabalhar com uma lista, isto é, o acesso ao elemento por índice, a pesquisa e exclusão do elemento, a classificação e outros.

Declaração

template<typename T>

class CArrayList : public IList<T>

Cabeçalho

#include <Generic\ArrayList.mqh>

Hierarquia de herança ICollection IList CArrayList

Métodos de classe