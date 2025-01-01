- Capacity
CArrayList<T>
Classe CArrayList<T> é uma classe genérica que implementa a interface IList<T>.
Descrição
Classe CArrayList<T> é uma implementação de uma lista dinâmica de dados de tipo T. Esta classe fornece os métodos principais para trabalhar com uma lista, isto é, o acesso ao elemento por índice, a pesquisa e exclusão do elemento, a classificação e outros.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
Hierarquia de herança
CArrayList
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Retorna e define a capacidade atual da lista
|
Retorna o número de elementos na lista
|
Determina se a lista contém um elemento com o valor especificado
|
Reduz a capacidade de lista para o número real de elementos
|
Obtém o elemento da lista segundo o índice especificado
|
Define o valor do elemento da lista segundo o índice especificado
|
Adiciona um elemento à lista
|
Adiciona uma coleção ou uma matriz de elementos na lista
|
Insere um elemento na lista segundo o índice especificado
|
Insere uma coleção ou uma matriz de elementos na lista segundo índice especificado
|
Copia todos os elementos da lista para a matriz especificada, a partir do índice definido
|
Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente
|
Procura a primeira ocorrência de um valor na lista
|
Procura a última ocorrência de um valor na lista
|
Remove todos os elementos da coleção
|
Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da lista
|
Remove o elemento especificado da lista segundo o índice definido
|
Remove um intervalo de elementos da lista
|
Altera o sequenciamento dos elementos na lista
|
Realiza a classificação dos elementos da lista