CHashMap<TKey,TValue>

Classe CHashMap<TKey, TValue> é uma classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>.

Descrição

Classe CHashMap<TKey, TValue> é uma implementação de uma tabela de hash dinâmica, cujos dados são armazenados como pares chave-valor desordenados em conformidade com os requisitos de exclusividade de chave. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com uma tabela de hash, isto é, acesso ao valor da chave, procurar e eliminar par chave-valor e outros.

Declaração

template<typename TKey, typename TValue>

class CHashMap : public IMap<TKey,TValue>

Cabeçalho

#include <Generic\HashMap.mqh>

Hierarquia de herança ICollection IMap CHashMap

Métodos de classe