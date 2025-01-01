CHashMap<TKey,TValue>
Classe CHashMap<TKey, TValue> é uma classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>.
Descrição
Classe CHashMap<TKey, TValue> é uma implementação de uma tabela de hash dinâmica, cujos dados são armazenados como pares chave-valor desordenados em conformidade com os requisitos de exclusividade de chave. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com uma tabela de hash, isto é, acesso ao valor da chave, procurar e eliminar par chave-valor e outros.
Declaração
|
template<typename TKey, typename TValue>
Cabeçalho
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
Hierarquia de herança
CHashMap
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Adiciona o par chave-valor à tabela de hash
|
Retorna o número de elementos na tabela de hash
|
Retorna o ponteiro para a interface IEqualityComparer<T> que é utilizada para a classificação da tabela de hash
|
Determina se a lista de hash contém o par chave-valor especificado.
|
Determina se a lista de hash contém o par chave-valor com a chave especificada.
|
|
Copia todos os pares chave-valor da tabela de hash nas matrizes especificadas, a partir do índice especificado
|
Remove todos os elementos da tabela de hash
|
Remove a primeira ocorrência do par chave-valor da tabela de hash
|
Obtém o elemento da tabela de hash para a chave especificada
|
Altera o valor do par chave-valor da tabela de hash para a chave especificada