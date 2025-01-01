DocumentaçãoSeções
Classe CHashMap<TKey, TValue> é uma classe genérica que implementa a interface IMap<TKey, TValue>.

Descrição

Classe CHashMap<TKey, TValue> é uma implementação de uma tabela de hash dinâmica, cujos dados são armazenados como pares chave-valor desordenados em conformidade com os requisitos de exclusividade de chave. Essa classe fornece os métodos básicos para trabalhar com uma tabela de hash, isto é, acesso ao valor da chave, procurar e eliminar par chave-valor e outros.

Declaração

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey,TValue>

Cabeçalho

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      IMap

          CHashMap

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona o par chave-valor à tabela de hash

Count

Retorna o número de elementos na tabela de hash

Comparer

Retorna o ponteiro para a interface IEqualityComparer<T> que é utilizada para a classificação da tabela de hash

Contains

Determina se a lista de hash contém o par chave-valor especificado.

ContainsKey

Determina se a lista de hash contém o par chave-valor com a chave especificada.

ContainsValue

CopyTo

Copia todos os pares chave-valor da tabela de hash nas matrizes especificadas, a partir do índice especificado

Clear

Remove todos os elementos da tabela de hash

Remove

Remove a primeira ocorrência do par chave-valor da tabela de hash

TryGetValue

Obtém o elemento da tabela de hash para a chave especificada

TrySetValue

Altera o valor do par chave-valor da tabela de hash para a chave especificada
