- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ISet<T>
Interface ISet<T> é uma interface para implementar conjuntos genéricos de dados.
Descrição
Interface ISet<T> define os métodos básicos para trabalhar com conjuntos, isto é, união de conjuntos e interseção de conjuntos, definição de subconjuntos estritos e não estritos e outros.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
|
Hierarquia de herança
ISet
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de interseção da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de diferença simétrica da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz)
|
Determina se o conjunto atual é subconjunto estrito da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual é superconjunto estrito da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual é subconjunto da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual é superconjunto da coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual se cruza com a coleção especificada ou matriz
|
Determina se o conjunto atual contém todos os elementos da coleção especificada ou matriz