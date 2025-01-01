DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasISet<T> 

ISet<T>

Interface ISet<T> é uma interface para implementar conjuntos genéricos de dados.

Descrição

Interface ISet<T> define os métodos básicos para trabalhar com conjuntos, isto é, união de conjuntos e interseção de conjuntos, definição de subconjuntos estritos e não estritos e outros.

Declaração

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      ISet

Descendentes diretos

CHashSet, CSortedSet

Métodos de classe

Método

Descrição

ExceptWith

Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

IntersectWith

Executa a operação de interseção da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

SymmetricExceptWith

Executa a operação de diferença simétrica da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

UnionWith

Executa a operação de união da coleção atual e coleção transmitida (matriz)

IsProperSubsetOf

Determina se o conjunto atual é subconjunto estrito da coleção especificada ou matriz

IsProperSupersetOf

Determina se o conjunto atual é superconjunto estrito da coleção especificada ou matriz

IsSubsetOf

Determina se o conjunto atual é subconjunto da coleção especificada ou matriz

IsSupersetOf

Determina se o conjunto atual é superconjunto da coleção especificada ou matriz

Overlaps

Determina se o conjunto atual se cruza com a coleção especificada ou matriz

SetEquals

Determina se o conjunto atual contém todos os elementos da coleção especificada ou matriz