DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasIComparer<T> 

IComparer<T>

Interface IComparer<T> é uma interface para implementar uma classe genérica que compara dois objetos do tipo T por uma relação "maior, menor ou igual".

Descrição

Interface IComparer<T> define o método de comparação de dois objetos do tipo T, com base no qual a coleção destes objetos pode ser classificada.

Declaração

   template<typename T>
   interface IComparer

Cabeçalho

   #include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Hierarquia de herança

  IComparer

Descendentes diretos

CDefaultComparer

Métodos de classe

Método

Descrição

Compare

Compara dois valores de tipo T