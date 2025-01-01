IComparer<T>

Interface IComparer<T> é uma interface para implementar uma classe genérica que compara dois objetos do tipo T por uma relação "maior, menor ou igual".

Descrição

Interface IComparer<T> define o método de comparação de dois objetos do tipo T, com base no qual a coleção destes objetos pode ser classificada.

Declaração

template<typename T>

interface IComparer

Cabeçalho

#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Hierarquia de herança IComparer Descendentes diretos CDefaultComparer

Métodos de classe