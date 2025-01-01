IComparer<T>
Interface IComparer<T> é uma interface para implementar uma classe genérica que compara dois objetos do tipo T por uma relação "maior, menor ou igual".
Descrição
Interface IComparer<T> define o método de comparação de dois objetos do tipo T, com base no qual a coleção destes objetos pode ser classificada.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>
|
Hierarquia de herança
IComparer
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Compara dois valores de tipo T