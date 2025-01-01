Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCKeyValuePair<TKey,TValue>
CKeyValuePair<TKey,TValue>
Classe CKeyValuePair<TKey, TValue> é uma classe que implementa o par chave-valor.
Descrição
Classe CKeyValuePair<TKey, TValue> implementa métodos para trabalhar diretamente como a chave e o valor do par chave-valor.
Declaração
|
template<typename TKey, typename TValue>
Cabeçalho
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
Hierarquia de herança
CKeyValuePair
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Retorna e define a chave do par chave-valor.
|
Retorna e define o valor do par chave-valor.
|
Cria um novo par chave-valor, cujos chave e valor são iguais aos atuais
|
Compara o par chave-valor atual com o especificado.
|
Compara se o par chave-valor atual é igual ao especificado.
|
Calcula o valor de código hash a partir do par chave-valor