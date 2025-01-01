DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCKeyValuePair<TKey,TValue> 

CKeyValuePair<TKey,TValue>

Classe CKeyValuePair<TKey, TValue> é uma classe que implementa o par chave-valor.

Descrição

Classe CKeyValuePair<TKey, TValue> implementa métodos para trabalhar diretamente como a chave e o valor do par chave-valor.

Declaração

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CKeyValuePair : public IComparable<CKeyValuePair<TKey,TValue>*>

Cabeçalho

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Hierarquia de herança

  IEqualityComparable

      IComparable

          CKeyValuePair

Métodos de classe

Método

Descrição

Key

Retorna e define a chave do par chave-valor.

Value

Retorna e define o valor do par chave-valor.

Clone

Cria um novo par chave-valor, cujos chave e valor são iguais aos atuais

Compare

Compara o par chave-valor atual com o especificado.

Equals

Compara se o par chave-valor atual é igual ao especificado.

HashCode

Calcula o valor de código hash a partir do par chave-valor
Key