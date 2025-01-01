DocumentaçãoSeções
CLinkedList<T>

Classe CLinkedList<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.

Descrição

Classe CLinkedList<T> é uma implementação de uma lista dinâmica bidirecional de dados de tipo T. Esta classe fornece os métodos principais para trabalhar com uma lista bidirecional, isto é, adição, exclusão, pesquisa do elemento e outros.

Declaração

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

Cabeçalho

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

Hierarquia de herança

  ICollection

      CLinkedList

Métodos de classe

Método

Descrição

Add

Adiciona um elemento à lista bidirecional

AddAfter

Adiciona um elemento à lista bidirecional após o nó especificado

AddBefore

Adiciona um elemento à lista bidirecional antes do nó especificado

AddFirst

Adiciona um elemento ao topo da lista bidirecional

AddLast

Adiciona um elemento ao final da lista bidirecional

Count

Retorna o número de elementos na lista bidirecional

Head

Retorna o ponteiro para o primeiro nó na lista bidirecional

First

Retorna o ponteiro para o primeiro nó na lista bidirecional

Last

Retorna o ponteiro para o último nó na lista bidirecional

Contains

Determina se a lista bidirecional contém um elemento com o valor especificado

CopyTo

Copia todos os elementos da lista bidirecional para a matriz especificada, a partir do índice definido

Clear

Remove todos os elementos da coleção

Remove

Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da lista bidirecional

RemoveFirst

Remove o primeiro elemento da lista bidirecional

RemoveLast

Remove o último elemento da lista bidirecional

Find

Procura a primeira ocorrência de um valor numa matriz bidirecional

FindLast

Procura a última ocorrência de um valor numa matriz bidirecional
