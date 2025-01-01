CLinkedList<T>

Classe CLinkedList<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.

Descrição

Classe CLinkedList<T> é uma implementação de uma lista dinâmica bidirecional de dados de tipo T. Esta classe fornece os métodos principais para trabalhar com uma lista bidirecional, isto é, adição, exclusão, pesquisa do elemento e outros.

Declaração

template<typename T>

class CLinkedList : public ICollection<T>

Cabeçalho

#include <Generic\LinkedList.mqh>

Hierarquia de herança ICollection CLinkedList

Métodos de classe