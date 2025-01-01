- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
CLinkedList<T>
Classe CLinkedList<T> é uma classe genérica que implementa a interface ICollection<T>.
Descrição
Classe CLinkedList<T> é uma implementação de uma lista dinâmica bidirecional de dados de tipo T. Esta classe fornece os métodos principais para trabalhar com uma lista bidirecional, isto é, adição, exclusão, pesquisa do elemento e outros.
Declaração
|
template<typename T>
Cabeçalho
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
Hierarquia de herança
CLinkedList
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Adiciona um elemento à lista bidirecional
|
Adiciona um elemento à lista bidirecional após o nó especificado
|
Adiciona um elemento à lista bidirecional antes do nó especificado
|
Adiciona um elemento ao topo da lista bidirecional
|
Adiciona um elemento ao final da lista bidirecional
|
Retorna o número de elementos na lista bidirecional
|
Retorna o ponteiro para o primeiro nó na lista bidirecional
|
Retorna o ponteiro para o primeiro nó na lista bidirecional
|
Retorna o ponteiro para o último nó na lista bidirecional
|
Determina se a lista bidirecional contém um elemento com o valor especificado
|
Copia todos os elementos da lista bidirecional para a matriz especificada, a partir do índice definido
|
Remove todos os elementos da coleção
|
Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da lista bidirecional
|
Remove o primeiro elemento da lista bidirecional
|
Remove o último elemento da lista bidirecional
|
Procura a primeira ocorrência de um valor numa matriz bidirecional
|
Procura a última ocorrência de um valor numa matriz bidirecional