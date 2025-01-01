DocumentaçãoSeções
Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente usando a interface IComparable<T> para comparação de elementos.

template<typename T>
int ArrayBinarySearch(
   T&             array[],         // matriz para pesquisa
   const int      start_index,     // índice de partida
   const int      count,           // intervalo de pesquisa
   T              value,           // valor procurado
   IComparer<T>*  comparer         // interface para comparação
   );

Parâmetros

&array[]

[out]  Matriz para pesquisa.

value

[in]  Valor procurado.

*comparer

[in]  Interface para comparação de elementos.

start_index

[in]  Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.

count

[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.

Valor de retorno

Retorna o índice do elemento encontrado. Se o valor procurado não for encontrado, ele retornará o índice do elemento menor, cujo valor é mais próximo de todos.

