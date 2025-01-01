- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
ArrayBinarySearch
Procura o valor especificado numa matriz unidimensional classificada em ordem ascendente usando a interface IComparable<T> para comparação de elementos.
|
template<typename T>
Parâmetros
&array[]
[out] Matriz para pesquisa.
value
[in] Valor procurado.
*comparer
[in] Interface para comparação de elementos.
start_index
[in] Índice de partida, a partir do qual começa a pesquisa.
count
[in] Comprimento do intervalo de pesquisa.
Valor de retorno
Retorna o índice do elemento encontrado. Se o valor procurado não for encontrado, ele retornará o índice do elemento menor, cujo valor é mais próximo de todos.