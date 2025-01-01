- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Attach
Obtém - a partir do objeto OBJ_BITMAP_LABEL - o recurso gráfico e vincula a ele uma instância da classe CCanvas.
bool Attach(
Cria um recurso gráfico para o objeto OBJ_BITMAP_LABEL e vincula a ele uma instância da classe CCanvas.
bool Attach(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador do gráfico.
objname
[in] Título (nome) do objeto gráfico.
width
[in] Largura do quadro no recurso.
height
[in] Altura do quadro.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Método de processamento de cores. Saiba mais sobre os métodos de processamento de cor na descrição da função ResourceCreate().
Observação
true, se for bem-sucedido; false, se não for possível adicionar um objeto gráfico.