- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Attach
从OBJ_BITMAP_LABEL对象获得图形资源并将其附加到CCanvas类的实例。
|
bool Attach(
为OBJ_BITMAP_LABEL对象创建一个图形资源并将其附加到CCanvas类的实例。
|
bool Attach(
参数
chart_id
[in] 图表 ID。
objname
[in] 图形对象的名称。
width
[in] 资源中的画帧宽度。
height
[in] 画帧高度。
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] 颜色处理方法。参看ResourceCreate()函数描述来了解更多有关颜色处理方法。
注意
true – 如果成功，false - 如果添加图形对象失败。