MQL5参考标准程序库3D图形CCanvas3DAttach 

Attach

OBJ_BITMAP_LABEL对象获得图形资源并将其附加到CCanvas类的实例。

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // 图表ID
   const string       objname,                               // 对象名称
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // 颜色处理方法
   )

OBJ_BITMAP_LABEL对象创建一个图形资源并将其附加到CCanvas类的实例。

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // 图表ID
   const string       objname,                               // 对象名称
   const int          width,                                 // 以像素表示的图像宽度
   const int          height,                                // 以像素表示的图像高度
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // 颜色处理方法
   )

参数

chart_id

[in]  图表 ID。

objname

[in]  图形对象的名称。

width

[in]  资源中的画帧宽度。

height

[in]  画帧高度。

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  颜色处理方法。参看ResourceCreate()函数描述来了解更多有关颜色处理方法。

注意

true – 如果成功，false - 如果添加图形对象失败。