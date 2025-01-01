Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DViewMatrixSet
ViewMatrixSet
Define a matriz de vista de uma cena 3D.
|
void ViewMatrixSet(
Parâmetros
&view_matrix
[in] Matriz de visualização que define a posição e a direção da câmera no espaço 3D.
Valor retornado
Não.