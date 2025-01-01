DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DViewMatrixSet 

ViewMatrixSet

Define a matriz de vista de uma cena 3D.

void  ViewMatrixSet(
   const DXMatrix  &view_matrix      // matriz de visualização
   );

Parâmetros

&view_matrix

[in]  Matriz de visualização que define a posição e a direção da câmera no espaço 3D.

Valor retornado

Não.