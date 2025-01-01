DocumentaçãoSeções
Obtém a matriz de projeção de una cena 3D em um quadro 2D.

void  ProjectionMatrixGet(
   DXMatrix  &projection_matrix      // matriz de projeção
   );

Parâmetros

&projection_matrix

[out]  Matriz de projeção.

Valor retornado

Não.