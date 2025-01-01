Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DProjectionMatrixGet
ProjectionMatrixGet
Obtém a matriz de projeção de una cena 3D em um quadro 2D.
|
void ProjectionMatrixGet(
Parâmetros
&projection_matrix
[out] Matriz de projeção.
Valor retornado
Não.