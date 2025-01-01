ДокументацияРазделы
Attach

Получает из объекта OBJ_BITMAP_LABEL графический ресурс и привязывает его к экземпляру класса CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // идентификатор чарта
   const string       objname,                               // имя объекта
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // способ обработки цвета 
   )

Создает графический ресурс для объекта OBJ_BITMAP_LABEL и привязывает его к экземпляру класса CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // идентификатор чарта
   const string       objname,                               // имя объекта
   const int          width,                                 // ширина картинки в пикселях
   const int          height,                                // высота картинки в пикселях
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // способ обработки цвета 
   )

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика.

objname

[in]  Наименование (имя) графического объекта.

width

[in]  Ширина кадра в ресурсе.

height

[in]  Высота кадра.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().

Примечание

true – в случае удачи, false - если не удалось добавить графический объект.