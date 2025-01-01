- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Attach
Получает из объекта OBJ_BITMAP_LABEL графический ресурс и привязывает его к экземпляру класса CCanvas.
|
bool Attach(
Создает графический ресурс для объекта OBJ_BITMAP_LABEL и привязывает его к экземпляру класса CCanvas.
|
bool Attach(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика.
objname
[in] Наименование (имя) графического объекта.
width
[in] Ширина кадра в ресурсе.
height
[in] Высота кадра.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().
Примечание
true – в случае удачи, false - если не удалось добавить графический объект.