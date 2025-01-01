DocumentaçãoSeções
Define cor e intensidade de iluminação ambiente não direcional.

void  AmbientColorSet(
   const DXColor  &ambient_color      // cor e intensidade da iluminação indireta
   );

Parâmetros

&ambient_color

[in]  Cor da iluminação não direcional.

Valor retornado

Não

Observação

A intensidade é definida no canal alfa da estrutura DXColor.