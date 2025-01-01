DocumentaçãoSeções
Destroy

Destrói um recurso gráfico e libera um contexto gráfico 3D.

virtual void  Destroy()

Valor retornado

Não

Observação

Se um recurso gráfico for criado com vinculação ao objeto de gráfico, do gráfico será excluído o objeto.