Copia o quadro renderizado no buffer interno e atualiza a imagem no gráfico, se necessário.

virtual bool  RenderEnd(
   bool  redraw=false      // sinalizador de atualização
   );

Parâmetros

redraw=false

[in]  Sinalizador para redesenhar o gráfico.

Valor retornado

true, se for bem-sucedido; caso contrário, false.