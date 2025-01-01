DocumentaçãoSeções
AmbientColorGet

Obtém cor e intensidade de iluminação ambiente não direcional.

void  AmbientColorGet(
   DXColor  &ambient_color      // cor e intensidade da iluminação indireta
   );

Parâmetros

&ambient_color

[out]  Cor da iluminação não direcional.

Valor retornado

Não

Observação

A intensidade é armazenada no canal alfa da estrutura DXColor.