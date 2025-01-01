Gráfico 3D

Esta seção apresenta as classes para a criação de gráficos tridimensionais baseados em funções para trabalhar com o DirectX. Classe base é CCnavas3D e contém métodos de controle de câmera e de iluminação, além disso, fornece um gerenciador de recursos gráficos - texturas, sombreadores, buffers de vértices, índices e parâmetros de sombreadores.

Para começar a trabalhar com a biblioteca, basta ler o artigo Como criar gráfico 3D em DirectX no MetaTrader 5.

Separadamente, são apresentadas classes de objetos básicos de cena, como paralelepípedos, superfícies tridimensionais em dados personalizados ou grades arbitrárias.