ProjectionMatrixSet

Calcula e define a matriz de projeção de uma coordenada 3D em um quadro 2D.

void  ProjectionMatrixSet(
   float  fov,              // ângulo de visão (field of view)
   float  aspect_ratio,     // proporção do quadro
   float  z_near,           // 
   float  z_far             // 
   );

Parâmetros

fov

[in]  Largura do campo de visão em radianos para criar uma projeção da cena.

aspect_ratio

[in]  Proporção de quadro 2D.

z_near

[in]  Distância até o plano de recorte próximo.

z_far

[in]  Distância até o plano de recorte distante.

Valor retornado

Não.

Observação

Em um quadro 2D, serão exibidas projeções apenas dos objetos 3D que ficam dentro do campo de visão especificado e estão localizados entre os planos de recorte próximo e distante.