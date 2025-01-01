Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DProjectionMatrixSet
ProjectionMatrixSet
Calcula e define a matriz de projeção de uma coordenada 3D em um quadro 2D.
void ProjectionMatrixSet(
Parâmetros
fov
[in] Largura do campo de visão em radianos para criar uma projeção da cena.
aspect_ratio
[in] Proporção de quadro 2D.
z_near
[in] Distância até o plano de recorte próximo.
z_far
[in] Distância até o plano de recorte distante.
Valor retornado
Não.
Observação
Em um quadro 2D, serão exibidas projeções apenas dos objetos 3D que ficam dentro do campo de visão especificado e estão localizados entre os planos de recorte próximo e distante.