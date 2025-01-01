- AmbientColorGet
CCanvas3D
A classe CCanvas3D é uma classe para criação e visualização simplificadas de objetos tridimensionais em um gráfico.
Descrição
CCanvas3D simplifica bastante a criação e a visualização de grandes quantidades de dados em forma de gráficos 3D animados. A classe contém métodos de controle de câmera e iluminação e também fornece um gerenciador de recursos para a criação de recursos gráficos: texturas, sombreadores, buffers de vértices, índices e parâmetros de sombreador.
Além disso, a biblioteca contém classes de objetos básicos de cena, como paralelepípedos, superfícies tridimensionais em dados personalizados ou grades arbitrárias.
Para que as funções operem, a placa de vídeo deve suportar DX 11 e sombreadores versão 5.0.
Declaração
|
class CCanvas
Cabeçalho
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Hierarquia de herança
CCanvas3D
Métodos de classe por grupos
|
Criar/excluir
|
Descrição
|
Cria um recurso gráfico para renderizar uma cena 3D sem vinculação ao objeto do gráfico.
|
Obtém do objeto OBJ_BITMAP_LABEL um recurso gráfico e o vincula a uma instância da classe CCanvas.
|
Adiciona um objeto à cena 3D para posterior renderização.
|
Destrói um recurso gráfico e libera um contexto gráfico 3D.
|
Trabalho com luz
|
|
Define cor e intensidade de iluminação ambiente não direcional.
|
Obtém cor e intensidade de iluminação ambiente não direcional.
|
Especifica a direção da fonte de luz direcional.
|
Obtém a direção de uma fonte de luz direcional.
|
Define cor e intensidade da fonte de luz direcional.
|
Obtém cor e intensidade de uma fonte de luz direcional.
|
Trabalho com câmera
|
|
Calcula e define a matriz de projeção de uma coordenada 3D em um quadro 2D.
|
Obtém a matriz de projeção de una cena 3D em um quadro 2D.
|
Define a matriz de vista de uma cena 3D.
|
Retorna uma matriz de vista de uma cena 3D.
|
Define a posição do ponto de vista em uma cena 3D.
|
Define o ponto de enfoque para uma cena 3D.
|
Define as coordenadas do ponto em que é direcionado o olhar.
|
Define a direção da borda superior do quadro no espaço 3D.
|
Renderização
|
|
Executa um ciclo completo de renderização iterando todos os objetos de cena no buffer de quadro interno para posterior exibição.
|
Prepara um contexto gráfico para renderização de um novo quadro.
|
Copia o quadro renderizado no buffer interno e atualiza a imagem no gráfico, se necessário.
|
Obtenção de recursos
|
|
Retorna o identificador para o contexto gráfico.
|
Obtém o identificador do gerenciador de recursos.
|
Retorna um ponteiro para o buffer de parâmetros de cena.