CCanvas3D

A classe CCanvas3D é uma classe para criação e visualização simplificadas de objetos tridimensionais em um gráfico.

Descrição

CCanvas3D simplifica bastante a criação e a visualização de grandes quantidades de dados em forma de gráficos 3D animados. A classe contém métodos de controle de câmera e iluminação e também fornece um gerenciador de recursos para a criação de recursos gráficos: texturas, sombreadores, buffers de vértices, índices e parâmetros de sombreador.

Além disso, a biblioteca contém classes de objetos básicos de cena, como paralelepípedos, superfícies tridimensionais em dados personalizados ou grades arbitrárias.

Para que as funções operem, a placa de vídeo deve suportar DX 11 e sombreadores versão 5.0.

Declaração

class CCanvas

Cabeçalho

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Hierarquia de herança CCanvas CCanvas3D

Métodos de classe por grupos