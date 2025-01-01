DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3D 

CCanvas3D

A classe CCanvas3D é uma classe para criação e visualização simplificadas de objetos tridimensionais em um gráfico.

Descrição

CCanvas3D simplifica bastante a criação e a visualização de grandes quantidades de dados em forma de gráficos 3D animados. A classe contém métodos de controle de câmera e iluminação e também fornece um gerenciador de recursos para a criação de recursos gráficos: texturas, sombreadores, buffers de vértices, índices e parâmetros de sombreador.

Além disso, a biblioteca contém classes de objetos básicos de cena, como paralelepípedos, superfícies tridimensionais em dados personalizados ou grades arbitrárias.

Para que as funções operem, a placa de vídeo deve suportar DX 11 e sombreadores versão 5.0.

Declaração

   class CCanvas

Cabeçalho

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Hierarquia de herança

  CCanvas

      CCanvas3D

Métodos de classe por grupos

Criar/excluir

Descrição

Create

Cria um recurso gráfico para renderizar uma cena 3D sem vinculação ao objeto do gráfico.

Attach

Obtém do objeto OBJ_BITMAP_LABEL um recurso gráfico e o vincula a uma instância da classe CCanvas.

ObjectAdd

Adiciona um objeto à cena 3D para posterior renderização.

Destroy

Destrói um recurso gráfico e libera um contexto gráfico 3D.

Trabalho com luz

 

AmbientColorSet

Define cor e intensidade de iluminação ambiente não direcional.

AmbientColorGet

Obtém cor e intensidade de iluminação ambiente não direcional.

LightDirectionSet

Especifica a direção da fonte de luz direcional.

LightDirectionGet

Obtém a direção de uma fonte de luz direcional.

LightColorSet

Define cor e intensidade da fonte de luz direcional.

LightColorGet

Obtém cor e intensidade de uma fonte de luz direcional.

Trabalho com câmera

 

ProjectionMatrixSet

Calcula e define a matriz de projeção de uma coordenada 3D em um quadro 2D.

ProjectionMatrixGet

Obtém a matriz de projeção de una cena 3D em um quadro 2D.

ViewMatrixSet

Define a matriz de vista de uma cena 3D.

ViewMatrixGet

Retorna uma matriz de vista de uma cena 3D.

ViewPositionSet

Define a posição do ponto de vista em uma cena 3D.

ViewRotationSet

Define o ponto de enfoque para uma cena 3D.

ViewTargetSet

Define as coordenadas do ponto em que é direcionado o olhar.

ViewUpDirectionSet

Define a direção da borda superior do quadro no espaço 3D.

Renderização

 

Render

Executa um ciclo completo de renderização iterando todos os objetos de cena no buffer de quadro interno para posterior exibição.

RenderBegin

Prepara um contexto gráfico para renderização de um novo quadro.

RenderEnd

Copia o quadro renderizado no buffer interno e atualiza a imagem no gráfico, se necessário.

Obtenção de recursos

 

DXContext

Retorna o identificador para o contexto gráfico.

DXDispatcher

Obtém o identificador do gerenciador de recursos.

InputScene

Retorna um ponteiro para o buffer de parâmetros de cena.