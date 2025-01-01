DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DLightDirectionGet 

LightDirectionGet

Obtém a direção de uma fonte de luz direcional.

void  LightDirectionGet(
   DXVector3  &light_direction      // vetor de direção
   );

Parâmetros

&light_direction

[out]  Vetor de direção

Valor retornado

Não.