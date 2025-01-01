Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DLightDirectionGet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
LightDirectionGet
Obtém a direção de uma fonte de luz direcional.
void LightDirectionGet(
Parâmetros
&light_direction
[out] Vetor de direção
Valor retornado
Não.