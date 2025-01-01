- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Attach
OBJ_BITMAP_LABELオブジェクトからグラフィックオブジェクトを取得して CCanvasクラスインスタンスに接続します。
|
bool Attach(
OBJ_BITMAP_LABELのためのグラフィックリソースを作成してCCanvasクラスインスタンスに接続します。
|
bool Attach(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子。
objname
[in] グラフィックオブジェクトの名称
width
[in] リソースのフレーム幅
height
[in] フレームの高さ
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] 色処理方法色処理方法についてはResourceCreate() 関数の説明で詳しく知ることが出来ます。
注意事項
成功の場合はtrue、グラフィックオブジェクトを追加できなかった場合はfalse