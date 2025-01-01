ドキュメントセクション
OBJ_BITMAP_LABELオブジェクトからグラフィックオブジェクトを取得して CCanvasクラスインスタンスに接続します。

bool  Attach(
  const long        chart_id,                              // チャート識別子
  const string      objname,                               // オブジェクト名
  ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // 色処理方法
  )

OBJ_BITMAP_LABELのためのグラフィックリソースを作成してCCanvasクラスインスタンスに接続します。

bool  Attach(
  const long        chart_id,                              // チャート識別子
  const string      objname,                               // オブジェクト名
  const int          width,                                 // 画像幅（ピクセル単位）
  const int          height,                               // 画像の高さ（ピクセル単位）
  ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // 色処理方法
  )

パラメータ

chart_id

[in]  チャート識別子。

objname

[in]  グラフィックオブジェクトの名称

width

[in] リソースのフレーム幅

height

[in] フレームの高さ

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] 色処理方法色処理方法についてはResourceCreate() 関数の説明で詳しく知ることが出来ます。

注意事項

成功の場合はtrue、グラフィックオブジェクトを追加できなかった場合はfalse