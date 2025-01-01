DocumentaçãoSeções
Retorna uma matriz de vista de uma cena 3D.

void  ViewMatrixGet(
   DXMatrix  &view_matrix      // matriz de visualização
   );

Parâmetros

&view_matrix

[out]  Matriz de visualização que define a posição e a direção da câmera no espaço 3D.

Valor retornado

Não.