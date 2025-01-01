DokumentationKategorien
Ruft die grafische Ressource des Objekts OBJ_BITMAP_LABEL ab und hängt sie an eine Instanz der Klasse CCanvas an.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // Chart-ID
   const string       objname,                               // Objektname
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // Methode zur Farbbehandlung 
   )

Erzeugt eine grafische Ressource für ein Objekt OBJ_BITMAP_LABEL und hängt es an eine Instanz der Klasse CCanvas an.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // Chart-ID
   const string       objname,                               // Objektname
   const int          width,                                 // Bildbreite in Pixel
   const int          height,                                // Bildhöhe in Pixel
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // Methode zur Farbbehandlung 
   )

Parameter

chart_id

[in]  Chart-ID.

objname

[in]  Name des Grafikobjekts.

width

[in]  Frame-Breite in einer Ressource.

height

[in]  Frame-Höhe.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Methode zur Farbbehandlung. In der Funktionsbeschreibung zu ResourceCreate() finden Sie mehr über die Methoden der Farbhandhabung.

Hinweis

true – bei Erfolg, false - wenn das Grafikobjekt nicht hinzugefügt werden konnte.