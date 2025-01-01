- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Anhängen
Ruft die grafische Ressource des Objekts OBJ_BITMAP_LABEL ab und hängt sie an eine Instanz der Klasse CCanvas an.
|
bool Attach(
Erzeugt eine grafische Ressource für ein Objekt OBJ_BITMAP_LABEL und hängt es an eine Instanz der Klasse CCanvas an.
|
bool Attach(
Parameter
chart_id
[in] Chart-ID.
objname
[in] Name des Grafikobjekts.
width
[in] Frame-Breite in einer Ressource.
height
[in] Frame-Höhe.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Methode zur Farbbehandlung. In der Funktionsbeschreibung zu ResourceCreate() finden Sie mehr über die Methoden der Farbhandhabung.
Hinweis
true – bei Erfolg, false - wenn das Grafikobjekt nicht hinzugefügt werden konnte.