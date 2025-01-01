DokümantasyonBölümler
Attach

OBJ_BITMAP_LABEL nesnesinden bir grafik kaynağı elde eder ve bunu CCanvas sınıfının bir örneğine ekler.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // fiyat grafiği ID'si
   const string       objname,                               // nesne adı
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // renk işleme metodu
   )

OBJ_BITMAP_LABEL nesnesi için bir grafik kaynağı oluşturur ve bunu CCanvas sınıfının bir örneğine ekler.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // fiyat grafiği ID'si
   const string       objname,                               // nesne adı
   const int          width,                                 // piksel cinsinden görüntü genişliği
   const int          height,                                // piksel cinsinden görüntü yüksekliği
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // renk işleme metodu
   )

Parametreler

chart_id

[in]  Fiyat grafiği ID'si.

objname

[in]  Grafik nesnesinin adı.

width

[in]  Kaynaktaki karenin genişliği.

height

[in]  Kare yüksekliği.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Renk işleme metodu. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Not

başarılıysa - true, grafik nesnesi eklenemediğinde - false.