Define a posição do ponto de vista em uma cena 3D.

void  ViewPositionSet(
   const DXVector3  &position      // posição do ponto de vista
   );

Parâmetros

&posiiton

[in]  Posição do ponto de vista na cena 3D.

Valor retornado

Não.

Observação

A definição da posição do ponto de vista usando ViewPositionSet() altera a matriz de visualização obtida em ViewMatrixGet().