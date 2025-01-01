Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DViewPositionSet
ViewPositionSet
Define a posição do ponto de vista em uma cena 3D.
|
void ViewPositionSet(
Parâmetros
&posiiton
[in] Posição do ponto de vista na cena 3D.
Valor retornado
Não.
Observação
A definição da posição do ponto de vista usando ViewPositionSet() altera a matriz de visualização obtida em ViewMatrixGet().