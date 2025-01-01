DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DObjectAdd 

ObjectAdd

Adiciona um objeto à cena 3D para posterior renderização.

bool  ObjectAdd(
   CDXObject  *object      // ponteiro para o objeto
   );

Parâmetros

*object

[in]  Ponteiro para uma instância de uma classe que é descendente da classe abstrata CDXObject.

Valor retornado

true, se for bem-sucedido; false, se não for possível adicionar um objeto gráfico 3D.