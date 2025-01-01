- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ObjectAdd
Adiciona um objeto à cena 3D para posterior renderização.
|
bool ObjectAdd(
Parâmetros
*object
[in] Ponteiro para uma instância de uma classe que é descendente da classe abstrata CDXObject.
Valor retornado
true, se for bem-sucedido; false, se não for possível adicionar um objeto gráfico 3D.