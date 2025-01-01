DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DCreate 

Create

Cria um recurso gráfico para renderizar uma cena 3D sem vinculação ao objeto do gráfico.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // nome do objeto gráfico
   const int          width,                                // largura 
   const int          height,                               // altura
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato de cor
   );

Parâmetros

nome

[in]  Nome do objeto gráfico.

width

[in]  Largura do quadro.

height

[in]  Altura do quadro.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Método de processamento de cores. Saiba mais sobre os métodos de processamento de cor na descrição da função ResourceCreate().

Observação

true, se o recurso foi criado com sucesso; caso contrário, false.