- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Create
Cria um recurso gráfico para renderizar uma cena 3D sem vinculação ao objeto do gráfico.
|
virtual bool Create(
Parâmetros
nome
[in] Nome do objeto gráfico.
width
[in] Largura do quadro.
height
[in] Altura do quadro.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Método de processamento de cores. Saiba mais sobre os métodos de processamento de cor na descrição da função ResourceCreate().
Observação
true, se o recurso foi criado com sucesso; caso contrário, false.