Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DLightColorSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
LightColorSet
Define cor e intensidade da fonte de luz direcional.
void LightColorSet(
Parâmetros
&light_color
[in] Cor e intensidade da iluminação direcional
Valor retornado
Não.
Observação
A intensidade é definida no canal alfa da estrutura DXColor.