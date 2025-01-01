DocumentaçãoSeções
Define cor e intensidade da fonte de luz direcional.

void  LightColorSet(
   const DXColor  &light_color      // cor e intensidade da iluminação direcional
   );

Parâmetros

&light_color

[in]  Cor e intensidade da iluminação direcional

Valor retornado

Não.

Observação

A intensidade é definida no canal alfa da estrutura DXColor.