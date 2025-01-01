ViewTargetSet

Define as coordenadas do ponto em que é direcionado o olhar.

void ViewTargetSet(

const DXVector3 &target

);

Parâmetros

&target

[in] Coordenadas do ponto em que é direcionado o olhar.

Valor retornado

Não.

Observação

Usado para fixar o olhar em um ponto da cena ao mover o ponto de vista.

A definição da nova coordenada alvo com ViewRotationSet() altera a matriz da visualização obtida em ViewMatrixGet().

ViewTargetSet() é usado em conjunto com ViewUpDirectionSet() para determinar a direção do olhar.