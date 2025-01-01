Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DViewTargetSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewTargetSet
Define as coordenadas do ponto em que é direcionado o olhar.
void ViewTargetSet(
Parâmetros
&target
[in] Coordenadas do ponto em que é direcionado o olhar.
Valor retornado
Não.
Observação
Usado para fixar o olhar em um ponto da cena ao mover o ponto de vista.
A definição da nova coordenada alvo com ViewRotationSet() altera a matriz da visualização obtida em ViewMatrixGet().
ViewTargetSet() é usado em conjunto com ViewUpDirectionSet() para determinar a direção do olhar.