DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DAttach 

Attach

Ottiene la risorsa grafica da un oggetto OBJ_BITMAP_LABEL e lo collega ad un'istanza della classe CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // ID chart
   const string       objname,                               // nome oggetto
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // metodo di gestione del colore 
   )

Crea una risorsa grafica per un oggetto OBJ_BITMAP_LABEL e lo collega ad un'istanza della classe CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // ID chart
   const string       objname,                               // nome oggetto
   const int          width,                                 // larghezza dell'immagine in pixel
   const int          height,                                // altezza dell'immagine in pixel
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // metodo di gestione del colore 
   )

Parametri

chart_id

[in] ID Chart.

objname

[in] Nome dell'oggetto grafico.

width

[in] Larghezza del frame in una risorsa.

height

[in] Altezza del frame.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Metodo di gestione del colore. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per saperne di più sui metodi di gestione del colore.

Nota

true - in caso di successo, false - se non è stato possibile aggiungere un oggetto grafico.